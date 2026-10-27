Mercedes-Benz hat seine Gewinnziele für das laufende Jahr überraschend zusammengestrichen. Der Stuttgarter Autobauer verwies auf ein zunehmend herausforderndes Umfeld in China sowie höhere Kosten im vierten Quartal, unter anderem für Material. Die Aktie verlor in einer ersten Reaktion 4 Prozent. Reicht diese eine Belastung aus, um die Dividendenfähigkeit des Konzerns infrage zu stellen? China und Materialkosten belasten Statt einer bereinigten Pkw-Marge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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