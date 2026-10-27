Die Novartis-Aktie legt am Dienstagmorgen um starke +3% zu und steigt damit auf ein neues Allzeithoch (in €). Was steckt hinter dem historischen Hoch des Schweizer Pharmariesen und können Anleger jetzt mit noch höheren Kursen rechnen? Starke Zahlen und Prognosen Grund für den Anstieg der Novartis-Aktie auf ein neues Allzeithoch war die Vorlage der Geschäftszahlen für das dritte Quartal. Sie fielen operativ stark und besser als von Experten erwartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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