Die Novartis-Aktie zieht am Dienstag im vorbörslichen Handel bei Julius Bär um 1,2 Prozent auf 129,05 Franken an und setzt sich damit von einem schwächeren Gesamtmarkt ab. Auslöser ist der angehobene Gewinnausblick nach den Zahlen zum dritten Quartal. Lohnt sich jetzt der Einstieg nach der Prognoseerhöhung? Kosten treiben Gewinn Beim Umsatz lag Novartis im dritten Quartal in etwa auf dem erwarteten Niveau, beim Gewinn übertraf der Konzern die Durchschnittsschätzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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