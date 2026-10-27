Die Porsche AG bekommt Rückendeckung von JPMorgan. Die US-Bank bestätigte am Dienstag ihr Votum "Overweight" für den Sportwagenbauer und beließ das Kursziel bei 50 Euro. Reicht ein ordentliches Quartal aus, um die Aktie wieder in Fahrt zu bringen? JPMorgan bleibt positiv Analyst Jose Asumendi sprach in seiner ersten Reaktion auf die Zahlen von einem insgesamt ordentlichen Quartal. Nach Einschätzung von JPMorgan bestätigt es die gegenüber dem Vorjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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