Genehmigung vor Zeichnungsstart Die EPH Group AG hat nach eigenen Angaben die Baugenehmigung für ein geplantes Boutique-Designhotel in erhöhter Lage am Tegernsee erhalten. Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erwerb des rund 4.500 Quadratmeter großen Grundstücks erfüllt. Der finale Kaufvertrag soll kurzfristig abgeschlossen werden, anschließend ist der Beginn der Realisierung vorgesehen. Zur Finanzierung des Hotelprojekts sollen auch Mittel aus der neuen besicherten Anleihe 2026/33 (ISIN: AT0000A3XXXX) der EPH Group AG im Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euroeingesetzt werden. Die Zeichnungsfrist für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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