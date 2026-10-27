Vaduz (ots) -Die Schweiz führt am 2. November 2026 die biometrische Identitätskarte mit Chip ein. Gleichzeitig nimmt die neue Ausweisstelle des Kantons St. Gallen beim Bahnhof Sargans ihren Betrieb auf. Schweizer Staatsangehörige können dort künftig die biometrischen Daten erfassen lassen, die für einen Schweizer Pass oder eine Identitätskarte benötigt werden. Mit der Einführung der biometrischen Identitätskarte können Schweizer Identitätskarten nicht mehr über das Ausländer- und Passamt beantragt werden.Die Schweiz wird weiterhin auch Identitätskarten ohne Chip anbieten. Diese dienen vor allem als Identitätsnachweis innerhalb der Schweiz. Es ist davon auszugehen, dass diese nach einer mehrjährigen Übergangsfrist nicht mehr als Reisedokument für den Grenzübertritt anerkannt werden.Für Schweizer Staatsangehörige mit Wohnsitz in Liechtenstein ändert sich bei der Bestellung eines Schweizer Passes oder einer biometrischen Identitätskarte nichts. Sie müssen weiterhin beim Regionalen Konsularcenter Wien registriert sein und können ihren Ausweis online bestellen. Die dafür benötigten biometrischen Daten können sie anschliessend in Sargans, St. Gallen, Wien oder einem anderen dafür vorgesehenen Erfassungszentrum aufnehmen lassen.Liechtenstein hat die biometrische Identitätskarte bereits Anfang 2024 eingeführt.Pressekontakt:Ausländer- und PassamtMarkus Biedermann, Leiter Ausländer- und PassamtT +423 236 60 09markus.biedermann@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943225