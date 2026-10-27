Saarbrücken/Hamburg (ots) -Wie finden Menschen in Zeiten von KI, sozialen Medien und einer wachsenden Flut an Informationen noch verlässliche Nachrichten? Ein gemeinsames Projekt von DRIVE local e. V., dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und der Saarbrücker Zeitung will neue Wege entwickeln, um vertrauenswürdigen Lokaljournalismus sichtbarer und leichter zugänglich zu machen. Hinter der Initiative DRIVE stehen die dpa, das Beratungsunternehmen Highberg sowie rund 30 Verlagshäuser. Die saarländische Landesregierung unterstützt das Vorhaben mit 40.000 Euro.Ob Entscheidungen im Gemeinderat, Entwicklungen vor der eigenen Haustür oder politische Debatten: Guter Lokaljournalismus liefert echte Informationen, ordnet Ereignisse ein und macht Zusammenhänge verständlich. Doch die Art, wie Menschen Nachrichten konsumieren, verändert sich grundlegend. Immer häufiger sind es soziale Netzwerke, digitale Plattformen und KI-Anwendungen, über die Menschen sich informieren. Gerade im Netz wird es dabei immer schwieriger, verlässliche Nachrichten von Falschinformationen und KI-generierten Inhalten zu unterscheiden.Hier setzt das Projekt "Local_Vocal" an. Im Mittelpunkt steht dabei ein KI-Agent, der innovative Zugänge zu journalistischen Inhalten ermöglichen und lokale Nachrichten dort verfügbar macht, wo Menschen künftig nach Informationen suchen. Insbesondere jüngere Zielgruppen sollen so besser erreicht werden. Das Projekt versteht sich als KI-Accelerator für lokale Medien und als offene Kooperationsplattform zwischen regionalen Zeitungsverlagen und dem DFKI. Ziel ist es, neue technologische Möglichkeiten für die Verbreitung journalistischer Inhalte zu entwickeln und praktisch zu erproben. Neben dem Saarland unterstützen auch die Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hamburg das Projekt.Ministerpräsidentin Anke Rehlinger betont: "In Zeiten von KI und Fake News wird vertrauenswürdiger Journalismus immer wichtiger. Wenn heute jeder mit wenigen Klicks täuschend echte Bilder, Videos oder Nachrichten erzeugen kann, müssen die Menschen wissen, welchen Informationen sie vertrauen können. Guter Lokaljournalismus ist deshalb für eine funktionierende Demokratie unverzichtbar. Damit unabhängiger Journalismus auch im Zeitalter von KI und Plattformen bestehen kann, braucht es neue Konzepte und Kooperation. Gerade vor Ort können Innovationen dazu beitragen, junge Menschen wieder für Lokaljournalismus zu begeistern und ihren Wert für unsere Gesellschaft sichtbar zu machen."Thomas Deicke (Geschäftsführer Saarbrücker Zeitung) sagt: "Die vielfältigen Herausforderungen unserer Branche verlangen nach neuen Kooperationen. Mit dem DRIVE local e. V. und dem Projekt Local_Vocal können wir gemeinsam mit anderen Verlagen und starken Forschungspartnern wie dem DFKI die richtigen Antworten für das KI-Zeitalter finden."Andreas Müller (Vorsitzender DRIVE local e. V. und CEO Medienhaus Aachen) unterstreicht: "Als DRIVE local e. V. freuen wir uns über die Unterstützung des Saarlands und die Beteiligung der Saarbrücker Zeitung. Sie bestätigt das große Interesse unter den regionalen Zeitungsverlagen, aber auch bei den öffentlichen Förderpartnern an einer starken Plattform für die technologiegetriebene Erneuerung der lokalen Medien."Projektträger von "Local_Vocal" ist der 2026 gegründete Verein DRIVE local e. V., der unter Koordination der dpa die digitale Transformation regionaler Tageszeitungen vorantreiben will. Das Saarland bringt dabei wichtige Kompetenzen zusammen: Mit dem DFKI verfügt das Land über international anerkannte Expertise in der KI-Forschung. Die Saarbrücker Zeitung bringt ihre journalistische Erfahrung und ihre regionale Verankerung ein. So entsteht so eine Verbindung von technologischer Innovation und journalistischer Qualität.Mit der Förderung von 40.000 Euro unterstützt die Landesregierung die Entwicklung und Erprobung neuer digitaler Verbreitungswege für den Lokaljournalismus. Journalistische Arbeit soll dabei explizit nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Vielmehr soll KI helfen, unabhängig recherchierte und geprüfte Informationen auch in einer sich wandelnden Medienwelt weiterhin zugänglich zu machen.Über DRIVE und DRIVE local e. V.Bei der 2020 gegründeten Digital Revenue Initiative (DRIVE) arbeiten dpa und die Unternehmensberatung Highberg mit 30 regionalen Verlagen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Steigerung digitaler Erlöse. Dabei setzt DRIVE auf die Data Science, Künstliche Intelligenz und neue Formen der Kooperation. DRIVE local e. V. wurde Anfang 2026 vom DRIVE-Konsortium gegründet.Pressekontakt:DRIVE local e. V. / dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comLandesregierung des SaarlandsPresse und KommunikationJennifer ColletStv. RegierungssprecherinTel.: +49(681)501-81128Mobil: +49 151 14083796E-Mail: j.collet@staatskanzlei.saarland.deOriginal-Content von: DRIVE local e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100104195/100943220