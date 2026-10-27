CECONOMYs vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 haben die Erwartungen übertroffen: Das bereinigte EBIT stieg um 27% auf EUR 515 Mio. und lag damit über dem Ziel von EUR 500 Mio., das ursprünglich auf dem Capital Markets Day (CMD) 2023 formuliert worden war. Die Verbesserung spiegelt die Verlagerung hin zu margenstärkeren Geschäftsfeldern wider, die weiterhin im Zentrum der neuen Zielsetzung des Managements steht, bis zum Geschäftsjahr 2028/29 ein bereinigtes EBIT von EUR 800 Mio. zu erreichen. Parallel dazu hat die vorgeschlagene Übernahme durch JD.com nach der bedingten Genehmigung durch Österreich die letzte nationale regulatorische Hürde genommen. Die Freigabe durch die EU steht noch aus, wird aber vor dem Stichtag (Cut-off-Datum) erwartet. Mit Blick auf das gesunkene Transaktionsrisiko und den Aktienkurs, der diesen Fortschritt widerspiegelt, bestätigen wir unser Rating SELL und unser Kursziel von EUR 4,60. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ceconomy-ag
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