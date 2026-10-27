Brüssel (www.anleihencheck.de) - Wenn am Mittwoch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) tagt, erwartet Matthew Ryan, Head of Market Strategy von Ebury, weder eine Aktion der Notenbank noch eine starke Reaktion der Märkte.Trotz der überraschend hohen US-Inflationszahlen für September gehe Ryan davon aus, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen am Mittwoch unverändert lassen werde. Die Entscheidung könnte allerdings nicht einstimmig ausfallen. Im Mittelpunkt dürfte daher vor allem die Kommunikation hinsichtlich einer möglichen Zinserhöhung im Dezember stehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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