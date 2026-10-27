Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es dürfte vor allem das Stillhalten von Moody's am Wochenende gewesen sein, das den OAT-Spreads zum Wochenauftakt zu einer Einengungstendenz verholfen hat, so die Analysten der Helaba.Gelöst sei das Schuldenproblem Frankreichs nicht und die Frage sei, wie lange die Geduld der Akteure anhalte, bevor erneut Druck entstehe. Impulse aus der Funktion als sicher geglaubter Anlagehafen hätten dem deutschen Rentenmarkt gestern gefehlt, zumal auch die Aktienkurse positiv in die neue Woche gestartet seien. Unter Druck geraten sei auch der Euro zum US-Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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