NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor detaillierten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Das jüngste Trading-Update des Ölkonzerns habe starke operative Trends signalisiert, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Seine Prognosen für den Nettogewinn und den operativen Cashflow im dritten Quartal lägen über den Konsensschätzungen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0007980591
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