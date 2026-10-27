SUSS MicroTec senkt die Prognose für 2026 deutlich: Statt 425 bis 485 Mio. € Umsatz erwartet der Anlagenbauer nun 405 bis 425 Mio. €. Die EBIT-Marge soll nur noch 5 bis 7 % erreichen, nach zuvor erwarteten 8 bis 10 %. Die Bruttomargenprognose von 35 bis 37 % bleibt bestehen. Auslöser sind Engpässe bei einzelnen Komponenten, die Fertigstellungen und Auslieferungen verzögern, sowie die Verlagerung der Garchinger Produktion. Von insgesamt 6,2 Mio. € Einmalkosten sollen rund 4,5 Mio. € noch 2026 anfallen.
SUSS meldet allerdings auch einen starken Auftragseingang im dritten Quartal und einen Rekord-Auftragsbestand. Ein Teil des Umsatzes verschiebt sich damit lediglich ins Jahr 2027. Knackpunkte für die Realisierung sind die Lieferkette und die Schnelligkeit der Produktionsverlagerung mit anschließendem Hochlauf.
Die Kauf-Limits bei 52 € und 47 € wurden mit dem Kursrückgang erreicht. Mehr zu SUSS in der Actien-Börse am Donnerstag.
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SUSS meldet allerdings auch einen starken Auftragseingang im dritten Quartal und einen Rekord-Auftragsbestand. Ein Teil des Umsatzes verschiebt sich damit lediglich ins Jahr 2027. Knackpunkte für die Realisierung sind die Lieferkette und die Schnelligkeit der Produktionsverlagerung mit anschließendem Hochlauf.
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