PORSCHE hat in den ersten neun Monaten angesichts rückläufiger Autoverkäufe weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum - der Umsatz sank auf 25,28 Mrd. Euro (Vorjahr: 26,86 Mrd. Euro), doch: Operativ erzielte der Sportwagenhersteller wieder eine deutlich positivere Rendite, nachdem im Vorjahr hohe Kosten für die Neuausrichtung belastet hatten. Daher bekräftigte man nun auch den Ausblick für das Gesamtjahr. Hier erwartet PORSCHE weiter einen Umsatz in der Bandbreite von rund 35 Mrd. Euro bis 36 Mrd. Euro, die operative Umsatzrendite soll zwischen 5,5 und 7,5 % liegen.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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