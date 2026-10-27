EQS-News: Rockwell Automation, Inc.
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Produktionslinie demonstriert Zukunft industrieller Abläufe mit autonomen Entscheidungen bei Design, Betrieb und Instandhaltung
DÜSSELDORF, Deutschland, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, zeigt vom 24. bis 26. November auf der SPS 2026 in Nürnberg, wie Fertigungsunternehmen intelligentere, flexiblere und sicherere Betriebsabläufe schaffen können.
Unter dem Motto "Von der Automatisierung zur Autonomie" zeigt das Unternehmen, wie industrielle KI, Software-Defined Automation (SDA) und Cybersicherheit Herstellern helfen können, ihre Leistung über den gesamten Produktionslebenszyklus hinweg zu verbessern. Autonomie ermöglicht in industriellen Betriebsabläufen, dass Produktionssysteme Echtzeitdaten, KI und softwaregetriebene Steuerung nutzen, um Entscheidungen im Engineering, Betrieb und in der Instandhaltung zu unterstützen oder zu automatisieren.
Ein Highlight am Stand von Rockwell Automation wird eine verbundene Produktionsumgebung sein, die SOAP Factory (Smart, Orchestrated, Autonomous Production). Diese veranschaulicht, wie solche Funktionen in den Bereichen Design, Betrieb und Instandhaltung zusammenwirken.
"Von vielen Herstellern wird erwartet, ihre Produktivität zu steigern, ihre Widerstandsfähigkeit zu verbessern und schneller auf sich ändernde Marktanforderungen zu reagieren. Oftmals sind dafür bestehende Anlagen und Infrastruktur zu nutzen", sagte Vincenzo Monaco, Managing Director DACH bei Rockwell Automation. "Beim Übergang von der Automatisierung zur Autonomie geht es darum, Hersteller darin zu unterstützen, dass sie über den gesamten Produktionslebenszyklus hinweg bessere Entscheidungen treffen. Dabei kommen industrielle KI, Software-Defined Automation (SDA) und Cybersicherheit zum Einsatz, um mit bestehenden Anlagen und Investitionen einen höheren Mehrwert zu schaffen."
Weitere Highlights am Stand von Rockwell Automation sind:
Besucher sind herzlich eingeladen, Rockwell Automation am Stand 320 in Halle 3C zu besuchen. Dort besteht die Möglichkeit, individuelle Herausforderungen der Automatisierung mit den Fachleuten des Unternehmens zu besprechen. Die Teams stellen zudem integrierte Lösungen vor, die gemeinsam mit PartnerNetwork-Mitgliedern entwickelt wurden.
Rockwell Automation ist außerdem beim diesjährigen Konferenzprogramm der SPS vertreten. Auf der Bühne in Halle 3C werden die Fachleute Einblicke in die Bereiche Software-Defined Automation (SDA) und industrielle Cybersicherheit geben:
"Vom Cyber Resilience Act zum Geschäftserfolg: Mehrwert mit CRA-Readiness und SecureOT" präsentieren (Mittwoch, 25.11., um 15:00 Uhr).
Weitere Informationen zur Teilnahme von Rockwell Automation an der SPS 2026 finden Sie auf der Webseite des Unternehmens.
Über Rockwell Automation
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