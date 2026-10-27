In den letzten Tagen konnte sich die Mercedes-Benz-Aktie bei knapp über 40 € stabilisieren, doch am Dienstagmorgen ist bereits wieder Schluss mit dieser Kursstabilisierung. Der Kurs des deutschen Autobauers sinkt um über -4% und fällt zwischenzeitlich auf ein neues 6-Jahrestief. Ist der Stern des deutschen Premiumherstellers endgültig zerbrochen oder ist die Mercedes-Benz-Aktie auf ihrem Mehrjahrestief ein Investment wert? Prognosesenkung für 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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