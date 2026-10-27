Die Porsche-Vorzugsaktie reagiert auf die neuen Geschäftszahlen positiv. Aktuell notiert sie am Dienstag bei 42,90 €. Seit dem Hoch im Juni bei etwa 50 € befindet der Kurs sich insgesamt in einem Abwärtstrend. Hier stellt sich die Frage: Besitzt sie jetzt wieder Potenzial? Ertrag deutlich verbessert Was sich bereits im Halbjahresbericht angedeutet hatte, setzte sich im dritten Quartal fort. Der Neunmonatsbericht zeigt eine deutliche Erholung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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