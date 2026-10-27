Porsche meldet sich nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2025 mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung zurück. In den ersten neun Monaten 2026 steigerte der Sportwagenhersteller sein operatives Ergebnis auf 1,74 Milliarden Euro und erhöhte die operative Umsatzrendite auf 6,9 Prozent. Gleichzeitig gingen die Auslieferungen um 16 Prozent zurück. Der Konzern setzt deshalb konsequent auf seine Strategie, Profitabilität vor Absatzvolumen zu stellen. Allerdings zeigt ein genauerer Blick auf die Zahlen, dass auch geringere Restrukturierungskosten und außergewöhnliche Mittelzuflüsse zur finanziellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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