Datum der Anmeldung:
23.10.2026
Aktenzeichen:
B5-121/26
Unternehmen:
Bosch / Zhejiang Founder Motor / Jiangsu Bozhon Intelligent Technology Group (Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens)
Produktmärkte:
Anlagen und Komponenten für auf elektromagnetischen Antrieben basierende Fördersysteme und Transportsysteme, magnetgetriebene Transportsysteme für die industrielle Automatisierung
23.10.2026
Aktenzeichen:
B5-121/26
Unternehmen:
Bosch / Zhejiang Founder Motor / Jiangsu Bozhon Intelligent Technology Group (Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens)
Produktmärkte:
Anlagen und Komponenten für auf elektromagnetischen Antrieben basierende Fördersysteme und Transportsysteme, magnetgetriebene Transportsysteme für die industrielle Automatisierung
© 2026 Bundeskartellamt