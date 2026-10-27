Datum der Anmeldung:
22.10.2026
Aktenzeichen:
B3-112/26
Unternehmen:
CVC Capital Partners plc, Jersey (HQ Luxemburg); mittelbarer Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Evergen, Alachua, FL/USA (fr.: RTI Surgical); im Rahmen eines Continuation Fund von Montagu Private Equity LLP, London/UK
Produktmärkte:
CDMO für regenerative Medizinprodukte, CDMO-Dienstleistungen, Entwicklung und Herstellung von allogenen und xenogenen Biomaterialien
22.10.2026
Aktenzeichen:
B3-112/26
Unternehmen:
CVC Capital Partners plc, Jersey (HQ Luxemburg); mittelbarer Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Evergen, Alachua, FL/USA (fr.: RTI Surgical); im Rahmen eines Continuation Fund von Montagu Private Equity LLP, London/UK
Produktmärkte:
CDMO für regenerative Medizinprodukte, CDMO-Dienstleistungen, Entwicklung und Herstellung von allogenen und xenogenen Biomaterialien
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