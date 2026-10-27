Datum der Anmeldung:
22.10.2026
Aktenzeichen:
B11-95/26
Unternehmen:
Freie Hansestadt Bremen (als Land und als Stadtgemeinde), Bremen; Anteils- und Kontrollerwerb an der und über die BREKOM GmbH, Bremen
Produktmärkte:
Telekommunikations- und IT-Dienstleistungen
22.10.2026
Aktenzeichen:
B11-95/26
Unternehmen:
Freie Hansestadt Bremen (als Land und als Stadtgemeinde), Bremen; Anteils- und Kontrollerwerb an der und über die BREKOM GmbH, Bremen
Produktmärkte:
Telekommunikations- und IT-Dienstleistungen
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