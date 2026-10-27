Datum der Anmeldung:
21.10.2026
Aktenzeichen:
B1-151/26
Unternehmen:
Orlando Capital V GmbH & Co. KG, München; Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Schüttflix Holding GmbH, Gütersloh
Produktmärkte:
Entsorgungsdienstleistungen, Handel mit Baustoffen, Speditionsdienstleistungen
21.10.2026
Aktenzeichen:
B1-151/26
Unternehmen:
Orlando Capital V GmbH & Co. KG, München; Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Schüttflix Holding GmbH, Gütersloh
Produktmärkte:
Entsorgungsdienstleistungen, Handel mit Baustoffen, Speditionsdienstleistungen
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