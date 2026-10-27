Schöppenstedt (ots) -Wenn Musiker die Bühne verlassen und plötzlich mitten zwischen den Zuhörern stehen, verändert sich die Atmosphäre eines Konzerts. Gerade auf Mittelaltermärkten und Folkfestivals gehört diese Nähe häufig zum Konzept. Die Band Bierschmeichler aus Schöppenstedt setzt bei ihren Live-Auftritten bewusst auf diese Form der Publikumsnähe, auch bei Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen. Dahinter steckt allerdings mehr Planung, als der spontane Eindruck vermuten lässt.Live-Auftritte: Wenn die Grenze zum Publikum verschwindetBei klassischen Konzerten trennt der Bühnenrand Musiker und Besucher. Auf Mittelaltermärkten sieht das oft anders aus. Bierschmeichler spielt Teile des Programms direkt zwischen den Zuhörern. Akustische Instrumente ermöglichen es, dass die Musik nicht ausschließlich über Lautsprecher kommt, sondern unmittelbar im Publikum entsteht. Besonders bei Refrains zum Mitsingen macht sich dieser Unterschied bemerkbar. Wer die Stimmen der Menschen neben sich hört, beteiligt sich eher selbst. Gleichzeitig bekommen die Musiker unmittelbar mit, wie das Publikum auf einzelne Stücke reagiert. Für Caspar Bierschmeichler gehört diese Wechselwirkung zum Charakter des Tavernenfolks. Der Auftritt soll nicht nur vor, sondern gemeinsam mit dem Publikum stattfinden.Mittelalter-Folk zwischen Setliste und SpontanitätSo ungeplant manche Situationen wirken, dem Zufall wird ein Konzert nicht überlassen. Hinter dem Programm steht eine Setliste, die schnelle und ruhige Stücke sowie unterschiedliche Stimmungen miteinander verbindet. Innerhalb dieses Rahmens bleibt Bierschmeichler flexibel. Kommt ein Refrain besonders gut an, kann er verlängert werden. Passt ein Lied nicht zur aktuellen Stimmung, wird die Reihenfolge verändert oder ein Stück ausgelassen. Auch Zurufe und Reaktionen aus dem Publikum können Teil des Auftritts werden. Die scheinbare Spontanität entsteht damit vor allem aus Erfahrung. Wer regelmäßig auf unterschiedlichen Bühnen und Märkten spielt, entwickelt ein Gespür dafür, wann eine Ansage funktioniert, wann das Publikum mitsingen möchte und wann besser direkt das nächste Lied beginnt.Mittelaltermärkte in NRW haben ihre eigenen RegelnMittelaltermärkte sind längst mehr als Verkaufsstände, Gewandungen und Met. Viele Veranstaltungen verbinden Musik, Handwerk, Gastronomie, Schauspiel und Fantasy-Elemente. Auch in Nordrhein-Westfalen ziehen solche Märkte regelmäßig ein breites Publikum an. Bierschmeichler war bereits auf unterschiedlich großen Veranstaltungen unterwegs. Für die Musiker bedeutet das: Jeder Spielort stellt andere Anforderungen. Mal gibt es eine große Bühne mit umfangreicher Technik, mal besteht der Auftrittsort nur aus wenigen Quadratmetern zwischen Marktständen. Hinzu kommt ein sehr unterschiedliches Publikum. Manche Besucher kommen gezielt wegen der Musik, andere wegen des Marktes, der Kostüme oder des Rahmenprogramms. Eine Band muss deshalb innerhalb kurzer Zeit Aufmerksamkeit gewinnen. Direkte Ansprache und Nähe können dabei wirkungsvoller sein als eine aufwendig inszenierte Bühnenshow.Tavernenfolk lebt vom MitmachenDer Begriff Tavernenfolk weckt schnell Bilder von Bierkrügen, ausgelassener Stimmung und Trinkliedern. Bierschmeichler greift diese Vorstellung mit Humor auf und bezeichnet sich selbst als "die bierigste Band der Welt". Die eigenen Stücke beschränken sich nach Angaben der Band jedoch nicht auf das Feiern. Sie erzählen auch von Reisen, Beziehungen, Sehnsüchten und dem Leben eines mittelalterlichen Spielmanns. Dadurch wechseln sich humorvolle und ruhigere Momente ab. Gerade bei Live-Auftritten funktioniert diese Mischung. Eingängige Refrains bieten Gelegenheit zum Mitsingen, während erzählerische Stücke für ruhigere Phasen sorgen. So entsteht ein Programm, das nicht ausschließlich auf Lautstärke und Stimmung setzt.Publikumsnähe braucht VorbereitungJe ungezwungener ein Auftritt wirkt, desto leichter wird unterschätzt, wie viel Organisation davor notwendig ist. Setlisten, technische Absprachen, Anreise, Spielzeiten und Besonderheiten des Veranstaltungsortes müssen auch in der Mittelalter- und Folkszene vorab geklärt werden. Bierschmeichler verbindet diese Vorbereitung mit einem Auftrittsstil, der möglichst wenig durchgeplant erscheinen soll. Genau darin liegt eine Besonderheit solcher Konzerte: Die Musiker reagieren auf die Menschen vor ihnen, ohne den roten Faden ihres Programms zu verlieren. Das erklärt auch, warum dasselbe Lied an zwei Abenden unterschiedlich wirken kann. Entscheidend ist nicht allein, was gespielt wird, sondern wie Musiker und Besucher aufeinander reagieren. Am Ende entsteht die Nähe deshalb nicht durch einen einzelnen Bühnentrick. Sie beginnt dort, wo ein Konzert aufhört, nur Darbietung zu sein und das Publikum selbst Teil des Abends wird.Weitere Informationen, aktuelle Konzerttermine und Hörproben von Bierschmeichler finden Interessierte unter www.bierschmeichler.de.Pressekontakt:Caspar BierschmeichlerBosselhaistraße 2338170 Schöppenstedtcasparbierschmeichler@gmail.comwww.bierschmeichler.deOriginal-Content von: Caspar Bierschmeichler, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183698/6378743