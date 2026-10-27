Bad Homburg (www.anleihencheck.de) - Der jüngste Zinsanstieg hat an den Kapitalmärkten deutliche Spuren hinterlassen, so Dr. Eduard Baitinger, Head of Asset Allocation bei FERI.In der Spitze hätten US-Treasuries bei einer Rendite von 5,3% und damit 100 Basispunkte höher als zu Beginn des Jahres gelegen. Auf Indexebene hätten sich diese Werte nur bedingt widergespiegelt. Bei genauerer Betrachtung zeige sich jedoch eine deutliche Differenzierung: Die Marktbreite habe spürbar abgenommen und Nebenwerte seien unter Druck geraten, während Qualitätsunternehmen relative Stärke gezeigt hätten. Zudem habe der Zinsdruck Finanzierungssorgen im KI-Segment geschürt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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