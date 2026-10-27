Linz (www.anleihencheck.de) - Die Renditen auf 10-Jährige französische Staatsanleihen sind im Laufe der Vorwoche erstmals über 5% gestiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Seitdem würden sie stark zwischen 4,70 und 5,10% schwanken. Es sei überraschend, wie sehr tagespolitische Schwankungen, die langfristigen Anleihenrenditen kurzfristig beeinflussen könnten. Andererseits könnte man die französische Staatsschuldensituation als Beginn eines längeren Trends sehen. Die Stärke der Proteste und der politische Druck die geplanten Budgetkürzungen zur langsamen Konsolidierung zurückzunehmen, reduziere das Vertrauen in die Stabilität der französischen Staatsfinanzen massiv. Frankreich bleibe damit das Sorgenkind der Eurozone. Die aktuelle Euro-Schwäche der letzten Wochen sei maßgeblich aufgrund der Situation in Frankreich entstanden. Für die europäische Zentralbank sei der Spread zwischen den deutschen und den französischen Staatsanleihenrenditen von besonderer Relevanz. In der letzten Woche sei diese Differenz zeitweise auf über 170 Basispunkte (=1,7%) gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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