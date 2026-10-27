London (www.anleihencheck.de) - Die Märkte erwarten, dass die US-Notenbank die Leitzinsen unverändert in der Spanne von 3,75% bis 4,00% belässt, so Wolfgang Bauer, Fondsmanager Fixed Income bei Royal London Asset Management.Dies sollte jedoch eher als taktische Pause denn als Ende des neuerlichen Straffungszyklus verstanden werden. Wachstum und Beschäftigung in den USA würden sich weiterhin robust zeigen, die Inflation liege nach wie vor deutlich über dem Ziel, und Fed-Chef Warsh habe die Finanzierungsbedingungen zuletzt als schwerlich restriktiv bezeichnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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