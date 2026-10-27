Bochum (ots) -Millionen Deutsche nehmen GLP-1-Wirkstoffe wie Semaglutid. Mit zunehmendem Abnahmeerfolg rückt ein medizinisches Folgeproblem in den Fokus: überschüssige Haut, die sich nicht zurückbildet.Rund 1,5 Millionen Packungen des Wirkstoffs Semaglutid wurden zuletzt jährlich in Deutschland verschrieben, Tendenz steigend. Was für viele Patienten mit erheblichem Übergewicht ein medizinischer Durchbruch ist, bringt ein körperliches Folgeproblem mit sich, das in der plastischen Chirurgie unter dem Begriff "Ozempic-Body" zunehmend diskutiert wird. Wer in kurzer Zeit dreißig, vierzig oder sechzig Kilogramm verliert, kämpft danach häufig mit erschlaffter Haut, die sich ohne chirurgischen Eingriff nicht mehr zurückbildet. Neu ist dabei nicht das Phänomen selbst, sondern die Geschwindigkeit, mit der es durch die breite Verfügbarkeit medikamentöser Abnahmehilfen in der Allgemeinbevölkerung ankommt.Dr. med. Hamid Joneidi Jafari, Facharzt am Ästhetik-Centrum am Husemannplatz (https://www.aesthetik-centrum.com/) in Bochum, beobachtet dies in seiner Praxis mit wachsender Häufigkeit. "Haut ist kein elastisches Band, das sich einfach zusammenzieht. Bei langfristig stark übergewichtigen Menschen verlieren die elastischen Fasern graduell ihre Rückstellfähigkeit. Nach rapidem Gewichtsverlust bleibt die Haut in einem Zustand, aus dem sie sich ohne Eingriff nicht mehr befreien kann. Das ist keine Frage der Willenskraft oder der Körperpflege, das ist Biologie."Eine Unterscheidung, die Dr. med. Hamid Joneidi Jafari im Beratungsgespräch stets vornimmt, ist die zwischen ästhetischem Wunsch und funktioneller Notwendigkeit. Wenn überschüssige Hautlappen dauerhaft scheuern, sich entzünden oder die Bewegungsfreiheit mechanisch einschränken, spricht die Medizin von einer funktionellen Beeinträchtigung. In solchen Fällen kann rekonstruktive Chirurgie medizinisch indiziert sein. Das operative Spektrum des Ästhetik-Centrums umfasst Bauchdeckenstraffungen, Bruststraffungen, Oberarm- und Oberschenkelstraffungen sowie ergänzende Liposuktionen. Grundvoraussetzung für alle Eingriffe ist ein über mindestens sechs bis zwölf Monate stabiles Körpergewicht.Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.aesthetik-centrum.com/.Über das Ästhetik-Centrum am HusemannplatzDas Ästhetik-Centrum am Husemannplatz in Bochum ist eine auf plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie spezialisierte Privatklinik mit Konzession nach §30 GeWo unter der Leitung von Dr. med. Hamid Joneidi Jafari. Das Behandlungsspektrum umfasst körperformende Eingriffe wie Bauchdeckenstraffungen, Oberarm- und Oberschenkelstraffungen sowie Liposuktionen, darüber hinaus Brustoperationen und weitere ästhetische wie funktionell-rekonstruktive Maßnahmen.Pressekontakt:Ästhetik-Centrum am HusemannplatzInhaber: Dr. med. Hamid Joneidi JafariHusemannplatz 5a44787 BochumTelefon: 0234 685909E-Mail: info@aesthetik-centrum.comOriginal-Content von: Ästhetik-Centrum am Husemannplatz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183721/6378809