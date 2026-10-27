ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Euro belassen. Die oft gehörten Argumente, dass die Käuferseite die Aktien des Halbleiterzulieferers bereits im Depot habe und zu viele Investoren schon positiv gestimmt seien, gingen an der entscheidenden Frage vorbei, was tatsächlich schon eingepreist sei, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Seinen Berechnungen zufolge liege die Messlatte für die künftigen Ergebnisse, die ASML zur Rechtfertigung seiner Bewertung liefern müsse, überraschend niedrig. Denn der Markt preise bereits einen deutlichen Rückgang der Erwartungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz ein./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0010273215
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