ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche AG nach Quartalszahlen des Sportwagenbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Bereinigt um die Kosten für die strategische Neuausrichtung und die negativen Nettoauswirkungen aus der Aktivierung von Forschungs- und Entwicklungskosten abzüglich Abschreibungen liege die operative Marge im deutlich zweistelligen Prozentbereich, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch der bereinigte freie Barmittelzufluss liege über den Konsensschätzungen. Hummel attestierte den Zahlen eine gute Qualität./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
© 2026 dpa-AFX-Analyser