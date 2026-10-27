Ein Premium-Mietwagenservice mit vom Concierge koordinierter Übergabe und Rückgabe ist nun an über 30 Standorten an Flughäfen und in Städten in Nordamerika und Europa verfügbar

Avis hat die Ausweitung von Avis First auf die Flughäfen London Heathrow und Paris Charles de Gaulle bekannt gegeben und bietet damit seinen Premium-Mietwagenservice nun an über 30 Flughafen- und Stadtstandorten in Nordamerika und Europa an.

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Avis announced the expansion of Avis First to London Heathrow and Paris Charles de Gaulle airports, bringing its premium car rental service to more than 30 airport and city locations across North America and Europe.

Avis First ist exklusiv über die Avis-App verfügbar und gestaltet das Reisen von Beginn bis zum Ende jeder Fahrt dank koordinierter Fahrzeugübergabe und -rückgabe sowie Concierge-Unterstützung während der gesamten Mietdauer einfacher und effizienter. Die hohen Wiederbuchungsraten und die hervorragenden Kundenzufriedenheitswerte unterstreichen, dass dieses reibungslose Erlebnis bei den Kunden großen Anklang findet.

"Die Erste-Klasse-Erfahrung sollte nicht am Gate enden", so Brian Choi, Vorstandsvorsitzender der Avis Budget Group. "Mit Avis First wird Ihnen Ihr Fahrzeug geliefert, Ihr Concierge kümmert sich um alle Details, und Sie können Ihre Reise fortsetzen. Diese Erfahrung nun auch an den Flughäfen Heathrow und Charles de Gaulle anzubieten, ist ein weiterer Schritt zur Neudefinition dessen, was Kunden von einer Premium-Autovermietung erwarten dürfen."

Bei der Ankunft übergibt ein Concierge-Mitarbeiter von Avis First das Fahrzeug direkt an die Reisenden. Das Fahrzeug wird schon vor der Ankunft vorbereitet, die Temperatur im Innenraum für optimalen Komfort eingestellt, und der Concierge hilft beim Einladen des Gepäcks sowie bei der Einrichtung des Mobiltelefons des Reisenden, bevor dieser losfährt. Beim Abflug geben die Kunden das Fahrzeug an ihrem Abgabepunkt an den Concierge zurück und begeben sich dann direkt zum Terminal. Die Kunden zahlen lediglich den tatsächlich verbrauchten Kraftstoff zu den örtlichen Tankstellenpreisen, ohne das Fahrzeug vor der Rückgabe auftanken zu müssen.

Seit der Markteinführung in den Vereinigten Staaten im Juli 2025 hat Avis First sein Angebot auf Europa ausgeweitet und ist nun an den Flughäfen Genf, Rom und Zürich präsent. Die Erweiterung um die Flughäfen Heathrow und Charles de Gaulle ergänzt das europäische Flughafennetz, zu dem auch München sowie Barcelona (Spanien) und Porto (Portugal) gehören.

"Mit Avis haben Reisende mehr Zeit, Europa zu erkunden, da wir die Wartezeiten zwischen der Landung und der Fahrt sowie zwischen der Rückgabe des Fahrzeugs und dem Abflug verkürzen", so Anna Pawlak-Kuliga, President of International bei der Avis Budget Group. "Wir werden weiterhin Möglichkeiten für eine durchdachte Expansion auf den europäischen Märkten ausloten, um das einzigartige Avis First-Erlebnis noch mehr Reisenden weltweit zugänglich zu machen."

Das Avis-First-Erlebnis umfasst:

Fahrzeugübergabe und -rückgabe: Koordinierte Übergabe bei der Ankunft und Rückgabe bei der Abreise.

Koordinierte Übergabe bei der Ankunft und Rückgabe bei der Abreise. Premium-Fahrzeuge: Eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Fahrzeugen mit geringer Laufleistung aus dem aktuellen Modelljahr.

Eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Fahrzeugen mit geringer Laufleistung aus dem aktuellen Modelljahr. Ein aufmerksamer persönlicher Service: Concierge-Service während der gesamten Mietdauer.

Concierge-Service während der gesamten Mietdauer. App-basierter Komfort: Buchung und Koordination über die Avis-App.

Avis plant eine weitere Expansion von Avis First auf weitere internationale Flughäfen und Ballungsräume in Nordamerika, Europa und Australasien.

Weitere Informationen zu Avis First und den derzeit verfügbaren Standorten finden Sie unter avis.com/avisfirst.

ÜBER DIE AVIS BUDGET GROUP

Wir sind ein führender globaler Anbieter von Mobilitätslösungen, die wir über unsere drei bekanntesten Marken Avis, Budget und Zipcar sowie über mehrere weitere, in ihren jeweiligen Märkten etablierte Marken anbieten. Für Regionen, in denen wir nicht direkt tätig sind, vergeben wir Lizenzen für die Nutzung der Markenzeichen von Avis, Budget, Zipcar und anderen Marken an Lizenznehmer. Wir und unsere Lizenznehmer sind mit unseren Marken in rund 180 Ländern weltweit vertreten. Unsere Marken und Mobilitätslösungen haben mit rund 10.000 Mietstationen weltweit eine umfassende globale Reichweite. Den Großteil unserer Mietstationen betreiben wir in Nordamerika, Europa und Australasien. Unser Hauptsitz befindet sich in Parsippany, New Jersey. Weitere Informationen erhalten Sie unter avisbudgetgroup.com.

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