Sind Internetanschlüsse über das 5G-Mobilfunknetz die bessere Lösung für Breitband als Glasfaserkabel? Laut einer Studie sind sie zumindest günstiger. Das sind die Vorteile von 5G Fixed-Wireless-Access.Â Beim Ausbau von Glasfaserkabeln hinkt Deutschland im europäischen Vergleich weiter hinterher. Vor allem im ländlichen Raum gibt es noch viele weiße Flecken. Bis die Glasfaserinfrastruktur großflächig etabliert ist, könnte das Mobilfunknetz einspringen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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