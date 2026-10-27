Potsdam/Berlin (ots) -Austausch zu Medientechnologien, gemeinsame Innovationsprojekte und das Erproben neuer Technologien in Testumgebungen: Der rbb und die MediaTech Hub Potsdam wollen den Medienstandort Potsdam gemeinsam stärken.Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und die MediaTech Hub Potsdam Management GmbH (MTH) arbeiten künftig enger zusammen. Mit einer im Oktober unterzeichneten Kooperationsvereinbarung wollen beide Partner ihre Innovationskraft gegenseitig stärken. Im Mittelpunkt stehen der Austausch zu Technologieentwicklungen, Produktionsverfahren und die Mediennutzung. Zudem wollen sie der Frage nachgehen, wie sich die Medienbranche im technologischen Wandel zukunftsfähig aufstellen kann.Die Zusammenarbeit umfasst verschiedene Handlungsfelder. Hierzu zählen regelmäßige, strukturierte Austauschformate zu aktuellen Medientechnologien als auch die Vernetzung mit Expertinnen und Experten. In ausgewählten Innovationsprojekten wollen die Partner neue Technologien - beispielsweise aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz - in geschützten Testumgebungen erproben.Im rbb verantwortet der Bereich Technologie und Infrastruktur (TUI) die Kooperation. Sie ist Teil der Innovationsarbeit: Ziel ist es, Impulse von außen gezielt aufzunehmen und neue Technologien frühzeitig, in einem geschützten Rahmen und nach klaren Sicherheitsvorgaben kennenzulernen und zu bewerten. Der MediaTech Hub bietet dafür ein geeignetes Netzwerk aus Expertinnen und Experten, Start-ups und Forschungseinrichtungen in unmittelbarer Nachbarschaft. Beide Partner sind in der Medienstadt Babelsberg ansässig.rbb-Intendantin Ulrike Demmer: "Die Medienwelt entwickelt sich rasant. Als öffentlich-rechtlicher Rundfunk wollen wir diesen Wandel mitgestalten. Dafür müssen wir neue Technologien frühzeitig verstehen und in einem geschützten Rahmen mit klaren Standards ausprobieren. Deshalb freuen wir uns sehr über die Kooperation mit dem MediaTech Hub. Hier können wir unsere Erfahrung als öffentlich-rechtliches Medienhaus mit dem starken Innovationsnetzwerk des MTH verbinden - und das direkt vor unserer Haustür. Davon profitieren beide Partner und am Ende vor allem unser Publikum."Peter Effenberg, Geschäftsführer des MediaTech Hub Potsdam: "Mit dem rbb gewinnen wir einen Partner, der Medientechnologie jeden Tag in großem Maßstab einsetzt - von der Produktion bis zur Verbreitung. Diese Praxisnähe ist für unser Netzwerk aus Start-ups, Unternehmen und Forschung enorm wertvoll. Gemeinsam wollen wir neue Technologien erproben und sichtbar machen, welche Innovationskraft der Medienstandort Potsdam bietet."Pressekontakt:rbb/KommunikationE-Mail: presse@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6378921