NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UPS nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Aktie dürfte von den überraschend guten Resultaten sowie den angehobenen Jahreszielen des Logistikkonzerns profitieren, schrieb Brian P. Ossenbeck am Dienstag in einer ersten Reaktion. Denn vorab seien die Erwartungen zurückhaltend gewesen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US9113121068
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