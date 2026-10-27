Die Rheinmetall-Aktie kommt nach einem schwachen Jahr nur langsam voran. Am Montag stieg sie um 1,49% auf 1.034,20 €. Am heutigen Dienstag gab sie bis zum Mittag um 1,45% auf 1.019,20 € nach. Gesprochen wird derzeit über ein Thema abseits von Panzern und Munition: Der Düsseldorfer Konzern soll sich beim Lithiumentwickler Rock Tech Lithium eingekauft haben und eine Beteiligung am geplanten Werk in Guben prüfen. Offiziell bestätigt ist beides nicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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