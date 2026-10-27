Die Genmab-Aktie schoss am gestrigen Montag um +12% nach oben und kletterte damit auf den höchsten Stand seit über drei Jahren. Was treibt den Kurs des dänischen Biotech-Unternehmens unaufhörlich nach oben und sind Anleger klug beraten, jetzt noch auf dieses Rennpferd aufzuspringen? Ein weiterer Studienerfolg Bei Genmab geht es derzeit Schlag auf Schlag in Sachen Wirkstoffentwicklung. Auslöser des Kurssprungs der Genmab-Aktie zum Wochenauftakt waren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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