SUSS MicroTec: Wenn aus "Optimierung" eine handfeste Gewinnwarnung wird fühlt man sich von Marketingspeech "veräppelt". Neben den enttäuschenden Fakten trägt auch so eine Meldungs-"speech" nicht gerade zur Kursunterstützung bei - Aktie heute unter starkem Druck. Aber schaut man sich die Meldung genauer an, kann man durchaus in dieser Kursreaktion auch eine Chance identifizieren. Der Reihe nach: Die SUSS MicroTec SE sorgt mit einer überraschenden Mitteilung für heftige Reaktionen an der Börse. Während der Vorstand in seiner Pressemitteilung von heute Morgen (27. Oktober 2026) von der "Optimierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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