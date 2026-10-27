Essen/Berlin (ots) -Der Bundesverband kostenloser Wochenzeitungen (BVDA) wird künftig von drei gleichberechtigten Vorstandsvorsitzenden geleitet. Bei einer Nachwahl anlässlich der Mitgliederversammlung der Organisation am 27. Oktober in Essen wurden neu in das Amt gewählt: Anja Kalski, Anzeiger Verlag GmbH, Osterholz-Scharmbeck, Dennis Prien, FUNKE Publishing GmbH, Essen, sowie Haldun Tuncay, Verlag Parzeller GmbH und Co. KG, Fulda. Die Neuordnung war nötig geworden, da der langjährige Vorstandsvorsitzende (zuvor Präsident) des Verbands, Alexander Lenders, sich nach 13 Jahren an der Verbandsspitze nicht noch einmal zur Wahl gestellt hatte. Er wurde durch die Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied mit dem Titel Ehrenpräsident ernannt.Gewählt wurden darüber hinaus zwei stellvertretende Vorsitzende, von denen einer das Amt des Schatzmeisters (Andreas Müller, Mediahuis Aachen GmbH) und der andere das Amt des Schriftführers (Herbert Bergmaier, Münchner Wochenanzeiger) innehat. Die Vorsitzenden bilden gemeinsam mit den stellvertretenden Vorsitzenden als "Geschäftsführender Vorstand" den Vorstand.Stabile BranchenzahlenLenders präsentierte in seiner Rede vor den Mitgliedern stabile Branchenzahlen: Rund 42 Millionen kostenloser Wochenzeitungen werden wöchentlich verteilt. Die Reichweite bleibt mit 65,1 Prozent stabil. 2025 lag der Nettowerbeumsatz bei rund 1,157 Milliarden Euro - etwa ein Prozent unter dem Vorjahr. Fremdbeilagen erzielten mit 55 Prozent einen neuen Höchstanteil am Gesamtumsatz. "Das sind starke Werte", betonte der scheidende Vorsitzende. "Unsere Reichweite ist ein Versprechen. Wir müssen sie jede Woche neu einlösen - durch Verlässlichkeit, lokale Nähe und Angebote, die im Alltag gebraucht werden."Diese Nähe habe, so Lenders mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und weiter, auch einen demokratischen Wert in einer offenkundig verunsicherten Gesellschaft. Journalismus könne Wahlergebnisse nicht wegschreiben oder korrigieren, führte Lenders weiter aus. Er könne aber Fakten prüfen, politische Versprechen an der Lebenswirklichkeit messen und eine gemeinsame Grundlage für die Debatte schaffen. Seine Überzeugung: "Kostenlose Wochenzeitungen bringen lokale Themen in viele Haushalte - auch zu Menschen, die kein Zeitungsabo haben. Gerade in einer polarisierten Gesellschaft ist diese niedrigschwellige lokale Öffentlichkeit wichtig."Stimmen zum Abschied von Alexander LendersAndreas Müller, stellvertretender BVDA-Vorsitzender: "Die Herausforderungen für die Branche wurden in den vergangenen Jahren nicht kleiner, sondern immer größer und anspruchsvoller. Trotzdem blieb der BVDA handlungsfähig - und er blieb zusammen. Das ist ganz wesentlich Alexander Lenders' Verdienst."Dr. Jörg Eggers, Vorstandsvorsitzender Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und zuvor langjähriger Hauptgeschäftsführer des BVDA: "Alexander Lenders hat auf der einen Seite ein streng konservatives Wertesystem und ist auf der anderen Seite sehr aufgeschlossen für ungewöhnliche neue Themen. Ich habe von ihm sehr viel über rheinische Diplomatie gelernt."Die Mitgliederversammlung und die Vorstandswahlen bilden den Auftakt zum BVDA-Kongress, der heute und morgen in Essen stattfindet. Das Programm finden Sie hier (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bvda.de%2Fevent%2Ftagung-2026%2F&data=05%7C02%7CBiallas%40bdzv.de%7Cea54b4f345584831b84808df3425cf7f%7Cf308a8bcddc04b1dae4946c4834047a7%7C0%7C0%7C639287009123271929%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=wE8Qs1k3coEcAYO54avMo7ArdNiDYecAZ0UHWSXqRDo%3D&reserved=0).Foto zum Download stehen Ihnen hier (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bvda.de%2Fwp-content%2Fuploads%2FBVDA-Ehrenpraesident_Alexander_Lenders_%25C2%25A9BVDA_Bernd_Brundert.jpg&data=05%7C02%7CBiallas%40bdzv.de%7Cea54b4f345584831b84808df3425cf7f%7Cf308a8bcddc04b1dae4946c4834047a7%7C0%7C0%7C639287009123292199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9AuMjBYQjYdVxOTf32clHCCf8984wFvkVPcF%2Bhf3edY%3D&reserved=0) zur Verfügung.Pressekontakt:Sebastian SchaefferGeschäftsführer im BDZV für denBereich Kostenlose WochenzeitungenTel.: 030/726298-2824Mail: presse@bvda.deOriginal-Content von: Bundesverband kostenloser Wochenzeitungen e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55849/6378972