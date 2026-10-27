München/Leverkusen (ots) -Heute findet mit der "Komplimente-Schmiede" das erste gemeinsame Förderprogramm von Bepanthen-Kinderförderung und CHILDREN FOR A BETTER WORLD e. V. im Jugendhaus Schwabing statt. Durch das Programm sollen Kinder und Jugendliche ihre eigenen Stärken entdecken und erleben, wie viel eine positive Sicht aufeinander und bestärkende Worte bewirken können."Das tut so gut. Sonst hört man oft nur, was man nicht so gut kann oder besser machen soll", erzählt die elfjährige Ilayda aus der Berliner Stadtvilla. "Zu hören, was alles toll an einem ist, ist so schön!" Ihre Worte zeigen, wie viel ein einfaches Lob bewirken kann. Genau hier setzt das neue Förderprogramm "Komplimente-Schmiede" der Bepanthen-Kinderförderung und ihres neuen Partners CHILDREN FOR A BETTER WORLD e. V. an. Kinder und Jugendliche entdecken spielerisch ihre eigenen Stärken, machen sich gegenseitig Komplimente und erleben dabei, wie sich Wertschätzung anfühlt. Am 27. Oktober wird das Programm im Jugendhaus Schwabing in München durchgeführt. Weitere Teilnehmer am Programm finden sich bundesweit an CHILDREN Partnereinrichtungen.Weniger Fehlerdruck, mehr SelbstvertrauenViele junge Menschen stehen unter dem Druck, keine Fehler machen zu dürfen. Das kann ihren Selbstwert belasten. Dabei brauchen Kinder für die Entwicklung eines stabilen Selbstwertgefühls vor allem Ermutigung, verlässliche Beziehungen und Menschen, die ihnen etwas zutrauen. Die beschriebenen Erkenntnisse stammen aus der im Sommer vorgestellten Sozialstudie der Bepanthen-Kinderförderung und der Universität Bielefeld und bilden die Grundlage des Förderprogramms.Die "Komplimente-Schmiede" übersetzt diese Studienergebnisse in ein kreatives Mitmachangebot: Die Kinder formulieren persönliche Komplimente füreinander. Anschließend gestalten sie T-Shirts oder Armbänder mit ihren Lieblingskomplimenten. So werden aus freundlichen Worten sichtbare Erinnerungen an die eigenen Stärken."Eigentlich können wir uns viel öfter sagen, was wir gut aneinander finden", meint die zehnjährige Ulyana aus dem Jugendhaus Herzogenried in Mannheim. Ihr gleichaltriger Mitstreiter Illyia bringt seine Erfahrung auf den Punkt: "Heute haben wir uns gegenseitig Mut gemacht."Wenn aus Worten ein neues Selbstbild wächstWie die "Komplimente-Schmiede" bei Kindern ankommt, zeigen erste Erfahrungen aus den Partnereinrichtungen von CHILDREN. "Ich habe noch nie so viele Komplimente bekommen. Ich will alle auf mein T-Shirt schreiben!", erzählt die achtjährige Ece aus Berlin. Und die elfjährige Huda beschreibt das Gefühl nach den positiven Rückmeldungen mit den Worten: "Wenn man das alles hört, wird man irgendwie größer!"Das Förderprogramm soll Kindern ermöglichen, sich selbst einmal durch die positiven Augen anderer zu sehen. Nicht Fehler oder Schwächen stehen im Mittelpunkt, sondern Fähigkeiten, Eigenschaften und persönliche Stärken. Dabei lernen die Kinder auch, anderen bewusst Anerkennung und Wertschätzung entgegenzubringen.Neue Partnerschaft für die KinderförderungMit der "Komplimente-Schmiede" setzen die Bepanthen-Kinderförderung und CHILDREN FOR A BETTER WORLD e. V. ihr erstes gemeinsames Förderprogramm um. Die neue Partnerschaft wurde offiziell am 20. September 2026, dem Weltkindertag, bekannt gegeben. Die 2008 von Bayer gegründete Bepanthen-Kinderförderung engagiert sich seit 18 Jahren für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Ihr Ansatz verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse aus den gemeinsam mit der Universität Bielefeld durchgeführten Sozialstudien mit konkreten Förderangeboten.Marte Schöning, Communications Consumer Health bei Bayer Vital GmbH, erklärt: "Mit CHILDREN FOR A BETTER WORLD e. V. haben wir einen Partner gefunden, der Kinder stärkt, ihnen zuhört und an ihr Potenzial glaubt. Genau das verbindet uns mit dem CHILDREN-Verständnis und unserer Vision, die Welt mit Bepanthen ein Stück heiler zu machen."CHILDREN FOR A BETTER WORLD e. V. unterstützt seit mehr als 30 Jahren insbesondere junge Menschen, die von Armut oder schwierigen Lebensbedingungen betroffen sind. Dr. Florian Langenscheidt, Gründer und Kuratoriumsvorsitzender von CHILDREN, freut sich über die Partnerschaft und das aktuelle Förderprogramm: "Jedes Kind sollte die Chance haben, seine Potenziale zu entfalten - und immer wieder zu erleben, dass es gut ist, so wie es ist. Ein ehrliches 'Danke, dass es dich gibt' kann dabei so viel bewirken. Das Förderprogramm unseres Partners Bepanthen-Kinderförderung baut auf wissenschaftlichen Erkenntnissen auf und bewährt sich jeden Tag in der Praxis unserer CHILDREN Partnereinrichtungen. Genauso wünschen wir uns Zusammenarbeit: fundiert, praxisnah und mit Herz."Über die Bepanthen-KinderförderungDie Bepanthen-Kinderförderung wurde 2008 von Bayer gegründet und setzt sich für das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ein. Gemeinsam mit der Universität Bielefeld führt sie alle zwei Jahre Sozialstudien zu aktuellen Herausforderungen im Leben junger Menschen durch. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für konkrete Förderprogramme, die Kinder stärken und ihre Entwicklung unterstützen.Weitere Informationen: www.bepanthen.de/kinderfoerderungÜber CHILDREN FOR A BETTER WORLD e. V.CHILDREN FOR A BETTER WORLD e. V. ist eine 1994 gegründete, spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Sie engagiert sich gegen die Folgen von Kinderarmut und fördert gesellschaftliches Engagement und Demokratiebildung. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft Chancen auf Teilhabe und persönliche Entwicklung zu eröffnen.Weitere Informationen: www.children.deZukunftsgerichtete AussagenDiese Presse-Information kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.MedienkontaktMarte Schöning, Bayer Vital GmbHTelefon: +49 151 14104247E-Mail: marte.schoening@bayer.comMehr Informationen finden Sie unter www.bayer.com/de.MS (2026-0182)Pressekontakt:ABC HEALTHCARE GmbH & Co. KGNils Rasche I Senior PR-Berater+49 1 62 - 28 98 38 5 l n.rasche@abc-healthcare.deWestfalenstr. 38a I 40472 Düsseldorf I www.abc-healthcare.deOriginal-Content von: Bayer Vital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113164/6378988