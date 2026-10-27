ATLANTA (dpa-AFX) - Kurz vor Beginn des lukrativen Feiertagsgeschäft schraubt der Paketdienstleister UPS seine Jahresprognosen weiter nach oben. Dank der operativen Verbesserungen "starten wir aus einer Position der Stärke in die Versandhochsaison", sagte UPS-Chefin Carol Tomé laut Mitteilung von Dienstag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Atlanta. Dabei übertrifft der DHL-Konkurrent mit den neuen Zielen die Markterwartungen. Auch im abgelaufenen Jahresviertel schnitt der Konzern besser ab, als von Analysten geschätzt und das trotz etwa höherer Treibstoffkosten wegen des Iran-Kriegs. Die Neuigkeiten kamen an der Börse gut an.

Die Aktie legte kurz nach dem Handelsbeginn an der Wall Street um fast ein Prozent zu. Anleger lässt die erhöhte Jahresprognose offenbar hoffen, dass der US-Konzern trotz des Inflationsdruck während der Weihnachtssaison von hohen Preisen und einer stabilen Nachfrage profitieren wird.

Im Gesamtjahr erwartet UPS nun einen Umsatz von rund 92,6 Milliarden US-Dollar (rund 83 Mrd Euro) und einen um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn rund 8,75 Milliarden Dollar. Bisher standen 91,2 Milliarden Dollar Erlös und rund 8,65 Milliarden Gewinn im Tagesgeschäft im Plan.

Die neuen Ziele implizierten allerdings eine etwas geringere Marge, merkte Citi-Analyst Ariel Rosa an, was er auf die höheren Treibstoffkosten zurückführt. Diese können die Logistikkonzerne zwar durch Zuschläge an die Kunden weitergeben, dies geschieht allerdings leicht zeitversetzt und gelingt auch nicht immer in vollem Maße.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 7 Prozent auf rund 23 Milliarden Dollar. Der seit bald zwei Jahren laufende Konzernumbau kostet aber weiter viel Geld, allein in den drei Monaten bis Ende September 279 Millionen Dollar inklusive Abschreibungen. Unterm Strich ging der Gewinn so um gut 11 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Dollar zurück.

UPS kämpfte einige Jahre mit einer schwachen Nachfrage im Paketversand-Geschäft. In Reaktion darauf läutete der Konzern Anfang 2025 eine Umstrukturierung des Zustellernetzes ein mit dem Ziel, die Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Dies trifft insbesondere die Sendungsmengen des Online-Händlers Amazon . Dessen Pakete sind für UPS wenig rentabel und er reduzierte deshalb deren Volumen um etwa die Hälfte.

Nun läuft das wichtige Schlussquartal, in dem durch Weihnachten sowie Aktionstage des Handels, wie dem Black Friday, in der Logistik- und Zustellerbranche viel Geschäft gemacht wird. Für die drei Monate bis zum Jahresende erwartet UPS einen Umsatz von 25,7 Milliarden Dollar und einen bereinigten operativen Gewinn von 3,3 Milliarden Dollar. Das wäre mehr als die Hälfte mehr als das, was im abgelaufenen Quartal im Tagesgeschäft hängen blieb.

JPMorgan-Analyst Brian P. Ossenbec reagierte positiv überrascht auf das Zahlenwerk von UPS. Er habe bislang skeptisch auf die zweite Jahreshälfte geblickt, aber UPS sei es mittlerweile gelungen, diese Bedenken zu zerstreuen./lew/nas/jha/