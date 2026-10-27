Die CTS-Eventim-Aktie konnte sich seit September wieder erholen. Notierte sie damals noch bei etwa 53 €, steht sie am Dienstag aktuell bei rund 63 €. Seit dem Hoch zu Jahresbeginn bei knapp 80 € liegt sie allerdings weiterhin deutlich im Minus. Hier stellt sich die Frage: Wo liegt ein fairer Wert und kann der Einstieg eines aktivistischen Investors der Aktie neuen Schwung verleihen? Finanzinvestor eingestiegen Ananym Capital ist ein US-amerikanischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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