Nach dem Absturz auf knapp 117 € hat sich die Siemens Energy-Aktie wieder erholt. Nun wartet der Bereich zwischen 133,80 und 142,80 €, der früher stützte und jetzt bremst. Darüber liegt die Zone zwischen 163,00 und 173,10 €, an der die Käufer bereits gescheitert sind. Kommt es zu einer weiteren Abweisung, oder war der Rücksetzer nur ein Fehlbruch? Sorgen um den KI-Boom Am 22. Oktober verlor die Aktie etwa -9% und rutschte zeitweise auf 120,82 €, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de