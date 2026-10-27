Kimi K3.1 Pro, das neue Spitzenmodell von Moonshot AI, setzt die US-Konkurrenz weiter unter Druck. Bis zum 4. November will es die vollständigen Gewichte veröffentlichen - und könnte die Cybergefahren dadurch weiter erhöhen. Das chinesische KI-Startup Moonshot AI hat mit Kimi K3.1 Pro ein neues Open-Weight-Modell vorgestellt, das den Druck auf US-Labore wie OpenAI und Anthropic weiter erhöht. Laut Unternehmensangaben kann es bei Programmierung, 3D-Modellierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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