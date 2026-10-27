Kommentar von Dr. Björn Ohl, Ökonom der apoBank: Bei der EZB-Sitzung am Donnerstag rechnet die apoBank mit unveränderten Leitzinsen. Die Pause dürfte jedoch nicht das Ende des Zinserhöhungszyklus bedeuten: Im Basisszenario erwartet Björn Ohl, Ökonom der apoBank noch einen Schritt im Dezember. "Wir gehen davon aus, dass die EZB den Leitzins am Donnerstag unverändert lässt und ihn im Dezember um weitere 25 Basispunkte anhebt. Damit wäre der Zinserhöhungszyklus in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH