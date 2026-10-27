WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Oktober unerwartet verbessert. Der Indikator stieg um 7,5 Punkte auf 91,7 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang auf 81,0 Punkte erwartet.

Der Wert für den Vormonat wurde zudem von 81,9 auf 84,2 Zählern nach oben revidiert. Die Bewertung der aktuellen Lage und die Erwartungen der Verbraucher verbesserten sich deutlich.

"Das Verbrauchervertrauen hat im Oktober zugenommen, was in erster Linie auf eine positivere Einschätzung der aktuellen und erwarteten Konjunkturlage zurückzuführen ist", sagte Fergus McCormick, Senior Economist im Bereich Global Indicators beim Conference Board. "Die Erholung stand im Einklang mit dem Rückgang der Benzinpreise im Einzelhandel von September bis Oktober."/jsl/he