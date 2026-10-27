Mainz (ots) -Im neuen ZDF-Format "Terra Xplore: Im Kopf von..." im ZDF-Streaming-Portal ab Montag, 2. November 2026, 10.00 Uhr, nimmt Psychologe Leon Windscheid seine Gäste mit auf eine besondere Fahrt im Retro-Camper. Während draußen die Landschaft vorbeizieht, führt die Reise nach innen, zu prägenden Erinnerungen und der Frage, was Menschen durch schwere Krisen trägt. Leon Windscheid trifft die Influencerin Patrice Aminati (31), die als Mutter einer kleinen Tochter unheilbar an Krebs erkrankt ist, und Jihan Alomar (22), die als Zehnjährige von einer Terrorgruppe verschleppt wurde. Er spricht mit ihnen über Brüche, Ängste und Wendepunkte im Leben."Terra Xplore: Im Kopf von Patrice Aminati"Die Influencerin Patrice Aminati (31) lebt seit 2023 mit der Diagnose Hautkrebs, seit 2025 gilt ihre Krankheit als unheilbar. Ihr Blick auf das Leben hat sich seitdem geändert. Hoffnung spielt für sie nach wie vor eine wichtige Rolle. Sie spricht mit Leon Windscheid über ihren Glauben, die Kraft, die sie aus der Liebe zu ihrer Tochter schöpft und ihre Hoffnung, länger zu leben als von den Ärzten in Aussicht gestellt. "Mir wurde gesagt, dass ich Weihnachten '25 nicht mehr lebe, und wir haben jetzt Sommer '26, wir sitzen hier", sagt Patricia Aminati. Doch die Therapien fordern ihren Tribut. Aminati erzählt von Pflegebedürftigkeit, Einsamkeit und der Angst, ihre Tochter zurückzulassen - und davon, wie sie anderen Betroffenen Mut machen will."Terra Xplore: Im Kopf von Jihan Alomar"Zehn Monate lang verbrachte Jihan Alomar (22) als Kind in Gefangenschaft: Im Alter von elf Jahren gelang der Jesidin die Flucht nach Deutschland. Im Camper erzählt sie von ihrem Trauma, warum sie heute noch um ihr Leben fürchtet und welche ihrer Familienmitglieder weiter verschollen sind. Auf einem Bauernhof, der Jihan an ihre Kindheit im Irak erinnert, spricht sie mit Leon Windscheid über den 3. August 2014: Mit dem Einmarsch des sogenannten Islamischen Staats endete das friedliche Leben ihrer Familie. Auf der Flucht geriet sie in die Gewalt der Terrorgruppe, wurde von ihrem Vater getrennt und erlebte die Brutalität der Gefangenschaft. 2015 gelang ihr mit ihrer Familie die Flucht, seit 2016 lebt sie in Deutschland. Bis heute leidet sie an den Folgen ihrer traumatischen Erlebnisse. Sie hat sich ein neues Leben aufgebaut und engagiert sich für Frauen- und Menschenrechte.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert und Jessica Zobel per E-Mail unter reichert.a@zdf.de und zobel.j@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/im-kopf-von) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen die beiden Folgen als Preview und Behind-the-Scenes-Material im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/terra-xplore-im-kopf-von?) (nach Login) zur Verfügung.- "Terra Xplore" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/terra-xplore-108)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6379081