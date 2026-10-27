Nach dem Mac Mini stattet Apple weitere Geräte mit dem M6-Prozessor aus: das Einsteiger-Macbook und den iMac. Wer zugreifen will, braucht das nötige Budget. Der iMac ist Apples stationärer Computer für die ganze Familie, das Macbook Pro kann man dagegen überallhin mitnehmen. Und doch haben beide eines gemeinsam: Apple stattet sie nun mit dem M6-Prozessor aus, der auch im neuen Mac Mini steckt. Macbook Pro und iMac für Wechsler Trotz des "Pro"-Zusatzes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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