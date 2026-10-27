Berlin (www.fondscheck.de) - Der Markt für aktive ETFs in Deutschland hat sein dynamisches Wachstum in den vergangenen zwölf Monaten fortgesetzt. Das zeigt eine aktuelle Studie von Scope Fund Analysis und FondsConsult, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Das verwaltete Vermögen der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen aktiven ETFs sei von 63,4 Mrd. Euro auf 118,6 Mrd. Euro gestiegen. Gleichzeitig habe sich die Zahl der Produkte von 183 auf 345 erhöht. Dies entspreche einem Anstieg von 88,5%. Stichtage seien der 31. August 2025 bzw. 2026 gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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