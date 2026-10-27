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aconnic AG verlängert bestehende Fremdkapitalfinanzierung über 23 Mio. EUR



27.10.2026 / 15:49 CET/CEST

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Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, verlängert eine bestehende Fremdkapitalfinanzierung im Volumen von 23 Mio. EUR. Die ursprünglich im Jahr 2023 abgeschlossene Finanzierungsvereinbarung war im August 2026 fällig und wurde während der Verhandlungsphase temporär verlängert. Die aconnic AG und die Investoren haben eine verbindliche Vereinbarung für die Verlängerung bis August 2027 geschlossen. Es wurde vereinbart, dass sowohl Nominalwert als auch Zinsen der Finanzierung endfällig sind. Die Vereinbarung beinhaltet die Option einer jederzeitigen teilweisen oder vollständigen und vorzeitigen Tilgung ohne Mehrkosten. Mit Oktober 2026 laufen bestehende Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 4 Mio. EUR aus. Basierend auf einer bestehenden Absichtserklärung zur Verlängerung führt die aconnic AG mit den Investoren die finalen Verhandlungen für die Verlängerung. Die bestehende Finanzierung zur Materialfinanzierung im Volumen von insgesamt 4 Mio. EUR steht dem Unternehmen vollständig zur Verfügung. "Die Finanzierungsverlängerung ist ein wichtiger Schritt, damit sich das Unternehmen auf die Erfüllung der bestehenden Kundenaufträge fokussieren kann. Sowohl bei bestehenden als auch bei neuen Kunden existiert derzeit ein großes Geschäftspotenzial für aconnic, das derzeit wegen zu geringer Finanzierungskraft nicht wie gewünscht genutzt werden kann und zudem binden Finanzierungsprojekte beträchtliche Ressourcen.", sagt Werner Neubauer, CEO der aconnic AG.

Über die aconnic AG Die aconnic AG ist ein internationaler Technologieanbieter und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Als einziger internationaler Systemanbieter für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Lieferkette sowie Hauptsitz in Deutschland trägt die aconnic AG zur strategischen und technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau und Betrieb von leistungsstarken Gigabit-Netzwerken mit Schwerpunkt auf Netzwerksicherheit, einschließlich postquanten-sicherer Kommunikation, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, sowie Technologien und Produkten zur Abscheidung und Speicherung von CO2, um durch CO2-Abscheidung und Bioenergie Klimaneutralität zu erreichen. Systeme mit Hardware, Software und Dienstleistungen werden von Kunden wie der Deutschen Telekom, Orange, Telecom Italia, FiberCop, Swisscom, A1 Telekom Austria und América Móvil genutzt. Die aconnic AG ist seit 2006 an der deutschen Börse notiert. Kontakt aconnic AG

D-80804 München, Leopoldstr. 180

Sebastian Schubert, Investor Relations

Telefon: +49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com



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