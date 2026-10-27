Im dritten Quartal zeigten Finanzwerte trotz allgemein günstiger Fundamentaldaten eine uneinheitliche Performance. Konsumausgaben bleiben relativ stabil und die meisten Verbraucherkredit- und Unternehmenskreditkennzahlen erscheinen solide Die Kapitalmarktaktivitäten, einschließlich Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalbeschaffung, nahmen weiter zu, wenngleich sich das Wachstum im Vergleich zum zweiten Quartal abschwächte. John Jordan, Portfolio Manager, Janus Henderson Investors, sagt: "Unsere gründliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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