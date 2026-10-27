Straßburg (ots) -Konstantínos Gavras (Costa-Gavras) ist ein vielfach ausgezeichneter, griechisch-französischer Filmregisseur und gilt als Altmeister des politischen Kinos. Während seiner gesamten Karriere thematisiert der engagierte Filmemacher in seinen Werken insbesondere Politik und Ungerechtigkeit. Eine fünfteilige Dokumentationsreihe über Costa-Gavras sowie neun seiner Filme, die packendes Erzählen und politische Analyse auf besondere Weise verbinden, werden ab Oktober auf arte.tv verfügbar sein. Zwischen Thriller, Drama und Satire richtet sich der Blick auf Macht, Gewalt, Schuld und gesellschaftliche Verwerfungen. So entsteht ein ebenso präzises wie engagiertes Kino, das politische Systeme und menschliche Konflikte mit großer Klarheit sichtbar macht.Zur VorschauEin Jahrhundert mit Costa-GavrasDer Anfang: Der Ungerechtigkeit die Stirn bietenAb 18. Oktober 2026 bis 17. Oktober 2027 auf arte.tvMontag, 16. November 2026 um 21.45 Uhr auf ARTEDokumentation von Marie-Pierre CamusFrankreich 2024, 56 Min.Erstausstrahlung"Z - Anatomie eines politischen Mordes" machte den Regisseur Costa-Gavras 1969 weltberühmt. Diese Folge der fünfteiligen Dokumentationsreihe erzählt die Anfänge von Costa-Gavras vor diesem ersten Erfolg: Jugend in Griechenland und einer Kultur des Widerstands geprägt, fand er in seiner Wahlheimat Paris den idealen Ort, um das Filmemachen bei großen Regisseuren zu lernen. Schon bald zeigte er, worauf es ihm ankommt: auf Botschaften der Menschlichkeit, verpackt in spannende Plots.Vier weitere Teile der Dokumentationsreihe "Ein Jahrundert mit Costa-Gavras" ab 18. Oktober 2026 auf arte.tv- Alle Filme sind politisch (https://www.arte.tv/de/videos/130436-001-A/ein-jahrhundert-mit-costa-gavras/)- Die Wahrheit ist revolutionär (https://www.arte.tv/de/videos/130436-003-A/ein-jahrhundert-mit-costa-gavras/)- Auch Demokratien sterben (https://www.arte.tv/de/videos/130436-004-A/ein-jahrhundert-mit-costa-gavras/)- Diese immer aktuelle Vergangenheit (https://www.arte.tv/de/videos/130436-005-A/ein-jahrhundert-mit-costa-gavras/)Mord im Fahrpreis inbegriffenAb 18. Oktober 2026 bis 31. März 2027 auf arte.tvMontag, 16. November 2026 um 20.15 Uhr auf ARTESpielfilm von Costa-GavrasFrankreich 1965, 89 MinMit: Yves Montand, Catherine Allégret, Jacques Perrin, Simone Signoret u. a.In einem Abteil des Nachtzugs von Marseille nach Paris schlafen sechs Personen. Als der Zug ankommt, ist eine von ihnen tot - ermordet. Die anderen fünf, notwendigerweise Zeugen, haben sich in alle Winde zerstreut. Inspektor Graziani heftet sich an ihre Spuren, doch der Mörder ist ihm immer einen Schritt voraus. - Die Krimikomödie von 1965 ist das Spielfilmdebüt von Costa-Gavras.Der unsichtbare AufstandBis 31. März 2027 auf arte.tvSpielfilm von Costa-GavrasDeutschland, Frankreich, Italien 1972, 114 Min.Mit: Yves Montand, Renato Salvatori, O.E. Hasse u. a.Als die uruguayische Stadtguerilla den in Montevideo lebenden US-Bürger Philip Michael Santore entführt, scheint diese Tat zunächst unverständlich. Doch dann stellt sich heraus, dass der vermeintlich harmlose Verkehrsexperte in Wahrheit ein hochkarätiger Militärberater ist, der im Auftrag der US-Regierung den Polizeiapparat der Diktatur in Uruguay unterstützt.Die Liebe einer FrauBis 31. März 2027 auf arte.tvSpielfilm von Costa-GavrasFrankreich, Deutschland, Italien 1978, 99 Min.Mit: Yves Montand, Romy SchneiderMichel irrt allein durch die Nacht, verzweifelt, da seine Frau Janique, von der er getrennt lebt, angekündigt hat, sich in dieser Nacht das Leben zu nehmen, um ihrer unheilbaren Krankheit ein Ende zu setzen. Er begegnet Lydia, die gerade ihren Sohn verloren hat. Sie vereinen ihr Leid und ihre Einsamkeit, um diese Nacht gemeinsam zu überstehen.Hanna K.Bis 31. März 2027 auf arte.tvSpielfilm von Costa-Gavras Frankreich 1983, 99 Min.Mit: Jill Clayburgh, Jean Yanne, Gabriel Byrne, Mohammad Bakri u. a.Als die junge jüdisch-amerikanische Anwältin Hanna (Jill Clayburgh) einen jungen Palästinenser verteidigen soll, wird ihr Leben stärker denn je von dem politischen Konflikt in Israel überschattet. Dabei nimmt Hanna als Kind von Holocaust-Überlebenden eine besondere Rolle ein.Ehrbare GanovenBis 31. März 2027 auf arte.tvSpielfilm von Costa-Gavras Frankreich 1986, 99 Min.Mit: Johnny Hallyday, Fanny Ardant, Guy Marchand u. a.Louis hat keinen gewöhnlichen Beruf: Er ist Dieb. Gemeinsam mit seinem Kollegen Guy bricht er in Häuser ein und knackt Safes. Das macht er keineswegs heimlich, sondern im Einverständnis seiner Familie. Eines Tages will sein Sohn François mit auf die 'Baustelle'. Sie nehmen ihn mit und bilden ihn schließlich aus. Bis François eines Tages seine Liebe zum Holz entdeckt und eine Ausbildung zum Tischler machen will. Noch dazu verliebt er sich in ein Mädchen... Ein Familienrat wird einberufen. Unterhaltsame Gangster-Familien-Komödie.Die AxtBis 31. März 2027 auf arte.tvSpielfilm von Costa-Gavras Frankreich 2005, 117 Min.Mit: José Garcia, Karin Viard, Geordy Monfils u. a.Ein Angestellter im mittleren Management einer Papiermühle verliert seinen Job und muss tatenlos zusehen, wie sein Leben und seine Familie zerfallen. In seiner Ohnmacht beginnt er, potenzielle Konkurrenten für einen Job aus dem Weg zu räumen. Der Film "Die Axt" birgt hinter seiner Komik einen erschreckenden Realismus, Ergebnis einer zynischen Analyse einer Gesellschaft, die zum Fürchten ist. Ein Thriller von Constantin Costa-Gavras über den Durchschnittsbürger, der plötzlich Amok läuft, und das aus absolut verständlichen Gründen.Die VersagerBis 1. Oktober 2027 auf arte.tvKurzfilm von Costa-Gavras Frankreich 1958, 6 Min.In einer Notunterkunft sind zwei Obdachlose die Zimmernachbarn eines Schauspielers, der das Theater aufgrund einer Herzerkrankung aufgeben musste.Ein Mann zu vielAb 18. Oktober bis 31. März 2027 auf arte.tvSpielfilm von Costa-Gavras Frankreich 1967, 111 Min.Mit: Jacques Perrin, Claude Brasseur, Gérard Blain u. a.Frankreich, 1943: Eine Gruppe französischer Rebellen unternimmt eine gefährliche Rettungsaktion, um zwölf zum Tode verurteilte Gefangene aus einer deutschen Stellung zu befreien. Bei der Zählung der Befreiten fällt auf: Man hat 13 Gefangene befreit. Doch welcher ist der Mann, der zu viel ist? Was sind seine Absichten? Wird er die Pläne des Widerstands gefährden? In der Gruppe von Partisanenführer Cazal entsteht Misstrauen...Z - Anatomie eines politischen MordesAb 18. Oktober bis 31. März 2027 auf arte.tvSpielfilm von Costa-Gavras Algerien, Frankreich 1969, 122 Min.Mit: Yves Montand, Iréne Papas, Jean-Louis Trintignant u. a.Als die Opposition einen Friedensmarsch in einer Diktatur abhält, wird ihr führender Kopf überfahren und erliegt seinen Verletzungen. Um die Tötung als Unfall darzustellen, wird ein Untersuchungsrichter (Jean-Louis Trintignant) beauftragt, die offizielle Version der Geschehnisse zu bestätigen. - Mit zwei Oscars ausgezeichneter Politthriller (1969) von Constantin Costa-Gavras.Das GeständnisAb 18. Oktober bis 31. März 2027 auf arte.tvSpielfilm von Costa-Gavras Frankreich 1970, 132 Min.Mit: Yves Montand, Simone Signoret, Gabriele Ferzetti u. a.Anton Ludvik (Yves Montand), der stellvertretende Außenminister der Tschechoslowakei, wird in Prag von der Regierung festgenommen. Mit zermürbenden Methoden will man ihn zwingen, Verbrechen gegen den kommunistischen Staat zu gestehen, die er nie begangen hat. - Costa-Gavras Film (1970) beschreibt eindrücklich die Prozess-Maschinerie des Stalinismus.Pressekontakt:Katja BirnmeierReferentin für Presse und PRkatja.birnmeier@arte.tv+33 3 90 14 21 52Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6379114