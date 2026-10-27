Nebius verschafft sich frischen finanziellen Spielraum für den KI-Ausbau - allerdings mit kurzer Laufzeit. Mitte Oktober meldete der Cloud-Anbieter eine besicherte Kreditlinie von Citi über 3,5 Milliarden Dollar. Das Geld soll den Bau von Rechenzentren und den Kauf von Grafikprozessoren finanzieren. Die Vereinbarung läuft nur 364 Tage; abgerufene Mittel müssen bis Oktober 2027 zurückgezahlt oder refinanziert werden. Analysten bermeken: Nebius bekommt weiterhin Zugang zu Milliardenkapital. Die langfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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